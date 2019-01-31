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BM Özel Raportöründen ABD'ye sert "Venezuela tepkisi"

BM Özel Raportörü İdris Jazairy:- "Bu (ABD) yaptırımların Venezuela hükümetini değiştirmeyi hedeflediğine ilişkin haberlerden özellikle endişe duyuyorum"- "Seçilmiş bir hükümeti devirmek için dış güçler tarafından yaptırım uygulanması tüm uluslararası hukuk normlarının ihlal edilmesi demektir"- "Tüm ülkeleri, BM tüzüğü uyarınca, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça Venezuela'ya yaptırım uygulamaktan kaçınma çağrısı yapıyorum"

31 Ocak 2019 Perşembe 23:56
BM Özel Raportöründen ABD'ye sert "Venezuela tepkisi"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin, Venezuela Devlet Petrol Şirketi'ne (PDVSA) yaptırım uygulamasına tepki göstererek, "Bu yaptırımların Venezuela hükümetini değiştirmeyi hedeflediğine ilişkin haberlerden özellikle endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarının Venezuela'da açlık ve sağlık alanında büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Jazairy, yaptırımların Venezuela halkı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmasından kaygı duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yaptırımların Venezuela hükümetini değiştirmeyi hedeflediğine ilişkin haberlerden özellikle endişe duyuyorum. Baskı veya zorlama, ister askeri ister ekonomik olsun, hiçbir zaman egemen bir devlette hükümeti değiştirmek için kullanılmamalıdır. Seçilmiş bir hükümeti devirmek için dış güçler tarafından yaptırım uygulanması tüm uluslararası hukuk normlarının ihlal edilmesi demektir."

Özel Raportör Jazairy, uluslararası topluma Venezuela'daki sorunu diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunarak, "Tüm ülkeleri, BM tüzüğü uyarınca, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça Venezuela'ya yaptırım uygulamaktan kaçınma çağrısı yapıyorum." ifadesine yer verdi.

ABD, Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) ve ABD'deki yan kuruluşu CİTGO'ya bir dizi yaptırım uygulamıştı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.





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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:56
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