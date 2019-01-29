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BM Özel Raportörü cinayet nedeniyle Suudi Konsolosluğu'na geldi

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Konsolosluğu'na geldi.

29 Ocak 2019 Salı 11:52
BM Özel Raportörü cinayet nedeniyle Suudi Konsolosluğu'na geldi

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğu'na geldi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:52
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