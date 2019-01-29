BM Özel Raportörü cinayet nedeniyle Suudi Konsolosluğu'na geldi BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Konsolosluğu'na geldi.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğu'na geldi. Ayrıntılar geliyor...

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