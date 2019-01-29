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BM Özel Raportörü Callamard Suudi Konsolosluğunda

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard:- "Konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdik. İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz"

29 Ocak 2019 Salı 12:02
BM Özel Raportörü Callamard Suudi Konsolosluğunda

İSTANBUL (AA) - Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelerek incelemelerde bulundu.

Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan BaşKonsolosluğuna geldi.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.

Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

- Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:02
  1. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
  2. CemalKaşıkçı

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