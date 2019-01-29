BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesinden ayrıldı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile beraberindeki heyet, adliyeden ayrıldı29 Ocak 2019 Salı 18:51
İSTANBUL (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.
Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.
Heyet, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek Başsavcı İrfan Fidan'la görüştü.
Daha sonra adliyeden ayrılan Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.
Bu arada, heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkati çekti.
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