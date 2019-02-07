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BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

07 Şubat 2019 Perşembe 21:15
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 21:15
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