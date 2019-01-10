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BM Nijerya'daki çalışanlarını geri çekti

10 Ocak 2019 Perşembe 22:57
BM Nijerya'daki çalışanlarını geri çekti

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da görev yapan yaklaşık 260 çalışanını güvenlik gerekçesiyle geri çekti.

BM Nijerya Ofisi Sözcüsü Samatha Newport, ülkenin kuzeydoğusunda saldırı ihtimaline karşı yaklaşık 260 çalışanı geri çektiklerini açıkladı.

Newport, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Monguno, Kala/Balge ve Kukawa bölgelerinde kasım ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle insani yardım görevi yapan yaklaşık 260 görevli geri çekildi." dedi.

Borno eyaletinde son zamanlarda Boko Haram örgütü üyesi olduğu iddia edilen silahlı kişilerin artan saldırıları nedeniyle 30 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütünün 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:57
  1. Boko Haram
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