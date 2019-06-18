BM, Mursi'nin ölümüne sessiz

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin (67) ölümüne ilişkin henüz açıklama yapmadı.

BM'nin en önemli alt kuruluşlarından olan Cenevre merkezli OHCHR, dünyanın dört bir yanında insan haklarının desteklenmesi ve korunması için yaptığı çalışmalarla biliniyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirinin Mursi'nin yaşamını yitirmesine yönelik BM'nin sessizliğini sürdürmesiyle ilgili sorusunu cevapladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in dün Mursi ve ailesine başsağlığı dilediğini aktaran Vellucci, ilerleyen saatlerde BM'den konuya ilişkin açıklama gelebileceğini ifade etti.

Sözcü Vellucci, Mursi'nin vefatına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan OHCHR Ofisi ile irtibata geçeceğini sözlerine ekledi.

- Mahkeme salonunda vefat etti



Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.



Cumhurbaşkanı Mursi, 3 Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkan Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardından evinden gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.



Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda pazartesi günü vefat etmişti.



Öte yandan Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.



Mısır Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.