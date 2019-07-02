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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Atlı: "Türkiye’ye müteşekkiriz"

SAMSUN (İHA) – Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı, Türkiye’de yaşayan mültecileri vatandaşların bağrına basması nedeniyle uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in Türkiye’ye müteşekkir olduğunu söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:01
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Atlı: "Türkiye’ye müteşekkiriz"

SAMSUN (İHA) – Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı, Türkiye’de yaşayan mültecileri vatandaşların bağrına basması nedeniyle uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in Türkiye’ye müteşekkir olduğunu söyledi.


Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, mülteci çocuk/ergenler, onların ebeveynleri, yerel öğrenciler ve aileleri arasında barışçıl bir yaşam ortamının desteklenmesi ve mülteci öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Yabancı Kalma” projesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen program İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin’in proje hakkında sunum gerçekleştirmesiyle başladı.



“Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var”


Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Orta Doğu’da yaşanan savaştan sonra göçten en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Esen, “Ülkemizde bugün resmi verilere göre yaklaşık 3 milyon sadece Suriyeli olmak üzere mülteci konumunda yaşamaktadır. Ülke olarak belki iftihar etmemiz gereken konulardan bir tanesi de şudur: Kapısı çalınmak, kendisinden eman dilenmek, kendisi tarafından korunmayı arzu edinmek sanıyorum dünyanın en büyük güzelliklerinden biridir. Her ülkenin kapısı çalınmaz. İşte biz ülke olarak belki bu anlamda kendimizle iftihar etmek, bu ülkede yaşayan insanlar olarak bundan gurur duymak zorundayız” dedi.



“Türkiye’ye müteşekkiriz”


Daha sonra açıklamalarda bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ise dünyanın en kalabalık mülteci nüfusunu barındırdığı ve insani standartları sağladığı için Türkiye’ye teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye’de yaşayan mültecileri buradaki vatandaşların bağrına bastığını ifade eden Atlı, bu nedenle uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in Türkiye’ye müteşekkir olduğunu kaydetti. Kendilerinin buna çok küçük bir katkıları olduğunu aktaran Atlı, “Özellikle bahsi geçen mültecilerin toplumsal uyumlarının sağlanması, ülkenin refah ve huzuruna bir adım daha yaklaşılması, mültecinin getirmiş olduğu yetenekleriyle katkılarını üretime paylaşıma dönüştürmesine destek olacak bu projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün idare ediyor olması bizim için hem büyük kazanç hem de ileriye yönelik çok kuvvetli bir numunedir. Geçen yılki projeden aldığımız feyz ile bu seneki projenin daha başarılı olacağını itimat ediyorum. Samsun sadece Suriyelilerle değil Iraklılarla, Afganlarla da birliktedir. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu misafirperverlik sadece bizim için değil dünya için bir numunedir” diye konuştu.



“Proje çok faydalı”


Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü de projenin faydalı olduğuna vurgu yaparak, “Projeyle inşallah Türkçeyi çok daha hızlı öğreneceksiniz. Belki bundan sonraki programlarımızda bir iki yıl içerisinde çeviriye de gerek kalmayacak. Ben bu projeden azami şekilde yararlanmanızı gönüllü ve istekli bir şekilde hiçbir etkinliği kaçırmamanızı dilerim. Spor, müzik, sanat, tarih, etkinleri var. Güzel bir proje. İnşallah bu vesileyle hem Samsun’u hem de Türkiye’deki yaşamı öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.


Program, toplantıya katılan mülteci çocuklarla toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.


“Yabancı Kalma” projesi ile dil sorununun ortadan kalkması için çocukların kayıtlarının olduğu okullarda ya da en yakın halk eğitim merkezi müdürlüklerinde Türkçe dil kursları açılması, mülteci öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için destekleme yetiştirme kurslarının açılması, verimli ders çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimlerinin verilmesi, mesleki yönlendirme ve meslek lisesi tanıtımlarının yapılması; STEM, yazılım tasarım, ahşap, müzik, akıl ve zeka oyunları atölyelerinin kurulması, bu atölyelerde eğitim vermek üzere 100 öğretmenin eğitici eğitimine alınması, sanat ve spor kursları ve etkinlikleri düzenlenmesi; mülteci öğrenci ve aileleriyle yaşadıkları ve hissettikleri duygularla ilgi empati refleksi geliştirecek farkındalık eğitimleri verilmesi, mülteci ailelerin özellikle kadınların tutum ve davranışlarını iyileştirmek amacıyla hijyen, kadın sağlığı, anne-bebek sağlığı ve kişisel bakım konulu aile eğitimleri verilmesi ve sığınmacı-mülteci öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili temel ihtiyaçlarının giderilmesi ana başlıklarında çalışmalar yapılması planlanmakta.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:01
  1. sanat
  2. fotoğraf

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