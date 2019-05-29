0553 313 94 23

BM muhabirlerini THY uçuracak

THY ile BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı- ACANU Başkanı Bodi Hugger: - "Dünyanın en büyük havayolu şirketi THY ile iş birliği anlaşması yaptığımız için mutluyuz. Bu emsalsiz bir anlaşma"- THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş: - "ACANU üyesi basın mensuplarının, dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçan THY'nin sunmuş olduğu kurumsal üyelik avantajlarından gayet memnun olacağını düşünüyorum"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:58
BM muhabirlerini THY uçuracak

CENEVRE (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş ve ACANU Başkanı Bodi Hugger, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.

Gümüş ve Hugger, imza töreninden yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hugger, başkanlığını yürüttüğü ACANU'nun bu yıl 70. yılını kutladığını belirterek, "Dünyanın en büyük havayolu şirketi THY ile iş birliği anlaşması yaptığımız için mutluyuz. Bu emsalsiz bir anlaşma. 70 yıllık ACANU tarihinde ilk kez bir havayolu şirketiyle iş birliği anlaşması yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

THY Cenevre Müdürü Gümüş ise bu yıl kuruluşunun 86. yılını kutlayan THY ile 70 yıllık köklü geçmişi olan ACANU'nun iş birliğine şahit olmaktan dolayı kıvanç duyduğunu vurguladı.

Gümüş, "BM çatısı altında çok değerli görev yürüten basın mensuplarıyla yaptığımız bu birliktelikten ve seyahatlerinde kolaylık sağlamaktan gayet memnunuz. ACANU üyesi basın mensuplarının, dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçan THY'nin sunmuş olduğu kurumsal üyelik avantajlarından gayet memnun olacağını düşünüyorum." dedi.

- THY'den gazetecilere uçuş avantajları

Sponsorluk anlaşmasına göre THY, ACANU üyesi 120'den fazla uluslararası gazeteciye uçuşlarda özel indirim, ekstra bagaj hakkı ve daha birçok kolaylık sağlayacak.

THY'nin Cenevre'den İstanbul'a haftada 23 uçuşu bulunuyor. Anlaşmayla BM'de görev yapan gazeteciler, İstanbul aktarmalı diledikleri destinasyona özel indirim ve kolaylıklarla uçma fırsatı bulacak.

Anlaşma bir yıl geçerli olacak.

İmza töreninde, THY Cenevre Bölgesel Satış Şefi Celil Yılmaz, THY Cenevre Bölgesel Satış ve Operasyon Şefi Serap Ilgazlı, ACANU Genel Sekreteri Tamer Aboalenin, ACANU mali işler sorumlusu Brij Khindaria ve ACANU Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Ajansı (AA) İsviçre muhabiri Bayram Altuğ da hazır bulundu.

ACANU'nun üyeleri arasında dünyanın en büyük haber ajansları, haber kanalları, gazeteleri, radyoları ve dergilerinin muhabir ve temsilcileri yer alıyor.

Birlik, BM'nin ve uluslararası diplomasinin önemli bir merkezi olan Cenevre'de görev yapan basın mensuplarının tek buluşma yeri.

BM kurumları ve sözcüleri ile ilişkilerde temel muhatap noktası olan dernek, İsviçre merkezli çalışan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri konusunda da pek çok konferans ve etkinlik düzenliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:58
  1. ACANU
  2. THY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer İİT zirvesini görüştü
    1. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    2. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    3. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    5. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    6. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    9. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    10. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    11. Solingen faciasında ölenler anıldı
    12. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    13. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    14. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    15. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    16. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    17. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    18. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    19. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    20. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    21. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    22. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    23. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    24. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    25. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    26. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    27. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    28. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    30. Muğla'daki orman yangını
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi