BM, Merkel'e 'iş teklifinde' bulundu!

Almanya'da 4 dönem başbakanlık yaptıktan sonra 5. dönem aday olmayacağını açıklayan ve Aralık 2021'de yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte siyasete veda eden Angela Merkel'e Birleşmiş Milletler'de (BM) görev almasının teklif edildiği belirtildi. Alman Haber Ajansı (dpa), BM kaynaklarına dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Merkel'e küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir danışma organına başkanlık etmesi teklifi götürdüğünü duyurdu.

Haberde danışma kurulunun çalışmalarının kapsamını aktarılmadı, ancak bu tür uluslararası kurulların ozon tabakası, havacılık güvenliği ve dünya ticareti gibi küresel konularla ilgilendiği kaydedildi.

Dpa, Guterres'in kişisel mektupla teklifi ilettiği Merkel'in henüz resmi yanıt göndermediğini, ama görevi kabul etmesi ihtimalinin düşük olduğunu yazdı. BM de Merkel de haberle ilgili yorum yapmadı.

2005-2021 arası Almanya'yı 16 yıl boyunca yöneten ve Almanya'nın ikinci en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Merkel, bu süre boyunca AB'nin de facto lideri konumundaydı. Diplomatik ve uzlaşmacı kişiliğiyle tanınan Merkel'in adı BM Genel Sekreteri seçimi kampanyasına da karışmıştı. BM ile ilgili haberler yapan PassBlue sitesine Şubat 2021'de konuşan Merkel’in sözcüsü, kadın liderin Guterres'in yerine BM Genel Sekreteri olmakla ilgilenmediğini söylemişti.

En üst düzey BM pozisyonları genellikle eski devlet başkanları ve kıdemli politikacılara ayrılmış durumda. Nasıl Guterres eski Portekiz başbakanıysa BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Şili'de iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim.