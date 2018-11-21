THY- Euroleague
0553 313 94 23

BM Medeniyetler İttifakı'nın yeni Yüksek Temsilcisi Moratinos oldu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı'nın Yüksek Temsilcisi olarak Katarlı Nassir Abdulaziz Al Nasser'in yerine eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'u atadı

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:10
BM Medeniyetler İttifakı'nın yeni Yüksek Temsilcisi Moratinos oldu

MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı'nın Yüksek Temsilciliğine eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'u atadı.

New York'ta yapılan BM Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'nun son gününde, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi görevinde değişiklik yapıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, 2012 eylül ayında Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi görevine getirilen Katarlı Nassir Abdulaziz Al Nasser'in yerine eski İspanya Dışişleri Bakanı Moratinos'un atandığını açıkladı. Moratinos'un yeni görevine resmi olarak ocakta başlayacağı duyuruldu.

Moratinos, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi olarak atandığının açıklanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada, amacının "Medeniyetler İttifakı'nı yeniden yapılandırmak ve birlikte yaşamı teşvik eden ve çatışmaların önüne geçebilen merkezi hedefleri koruyarak sonuca giden adımlar atmak" olduğunu söyledi. Medeniyetler İttifakı'nın "dünyanın güvenliği ve barışı korumak için mükemmel bir araç" olduğunu ifade eden Moratinos, "Daha fazla söze değil, harekete, eyleme ihtiyacım var." dedi. Moratinos, Medeniyetler İttifakı'nın BM Güvenlik Konseyi'ne taşımak gerektiğini savundu.

Öte yandan İspanya hükümeti de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi görevine getirilmesinden dolayı Moratinos'u kutladı. Açıklamada, BM'nin önemli bir inisiyatifi olan Medeniyetler İttifakı'nın "karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik eden somut eylemleri geliştiren bir barış kültürü markası altında farklı milletler, toplumlar ve dinler arasında iş birliğini ve diyaloğu geliştirme hedefi taşıdığı" vurgulandı.

2004-2010 yılları arasında İspanya Dışişleri Bakanı olan 67 yaşındaki Moratinos, Medeniyetler İttifakı'nın kuruluş aşamasında da önemli işler yapmıştı.

Medeniyetler İttifakı, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İspanya ve Türkiye'nin eş başkanlığında 2005'te başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:10
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser
  3. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos
  4. Medeniyetler İttifakı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Washington Post'tan Trump'ın Kaşıkçı açıklamasına tepki
    1. Washington Post'tan Trump'ın Kaşıkçı..
    2. ABD'li Senatör Dianne Feinstein: Emri..
    3. BM'de yarım milyar dolarlık seyahat..
    4. Futbol: UEFA Uluslar Ligi
    5. "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. Su tahliye kuyusuna düşen koyunu..
    8. Balkan Ombudsmanlar Birliği kuruldu
    9. İran'dan Trump'ın Suudi Arabistan..
    10. PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe..
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. Milli maçın ardından
    13. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi reform..
    14. New York borsası sert düşüşle kapandı
    15. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ..
    16. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    17. Aylan bebek, minik cansız bedeninin..
    18. Milli maçın ardından
    19. BM Medeniyetler İttifakı'nın yeni..
    20. Basketbolda maçın ardından
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!