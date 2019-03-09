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BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi:- "Suriyeli mültecilerin büyük bir kesimi de güvenliğin yanı sıra ekonomik ve altyapı gibi sorunları düşünerek dönme kararını vermekte zorlanıyor. Bu nedenle dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleşmesi gerekiyor"

09 Mart 2019 Cumartesi 22:08
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Suriyeli mültecilerin büyük bir kesimi de güvenliğin yanı sıra ekonomik ve altyapı gibi sorunları düşünerek dönme kararını vermekte zorlanıyor. Bu nedenle dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.

Grandi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından bugün, beraberindeki heyetle ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinde bulunan bazı mülteci kamplarını ziyaret etti.

Grandi, bölgedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kaldığı bölgelere her yıl bir veya iki kez ziyarette bulunduğunu ve bunu çok önemsediğini söyledi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyelilerin çoğunun vatanlarına dönmek istediğini ve bazıların bu isteklerini doğrudan dile getirdiğini aktaran Grandi, dün Lübnan hükümet yetkililerinden şu ana kadar 165 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı bilgisini aldıklarını ifade etti.

"Suriyeli mültecilerin büyük bir kesimi de güvenliğin yanı sıra ekonomi ve altyapı gibi sorunları düşünerek dönme kararını vermekte zorlanıyor. Bu nedenle dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleşmesi gerekiyor." diyen Grandi, ayrıca mültecilerin dönüşlerine yönelik koşulların sağlanması için Suriye tarafıyla çalışmanın önem arz ettiğini vurguladı.

Grandi, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek Suriye Konferansı'na katılarak donör ülkelerin yardımlarını sürdürme çağrısında bulunacaklarını dile getirdi.

Suriyeli mülteciler, geçen yıldan beri Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 22:08
  1. Lübnan
  2. suriyeli mülteciler

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