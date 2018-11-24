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BM Libya'nın güneyindeki saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler, Tazirbu kentinde 8 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:55
BM Libya'nın güneyindeki saldırıyı kınadı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler, ülkenin güneydoğusundaki Tazirbu kentinde bir polis karakoluna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Birleşmiş Milletler Libya'ya Destek Heyeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Tazirbu kentinde dün 6'sı sivil 8 kişinin ölümü, 11'inin yaralanmasına neden olan terör olayının kınandığı belirtildi.

Terör mağdurlarının ailelerine taziye sunulan açıklamada, olay sırasında kaçırılan iki kişinin derhal serbest bırakılması istendi. Çekişen tarafların sivillere zarar vermemesi gerektiği vurgulandı.

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Libyalılara teröre karşı birlik olmaları çağrısı yaptı.

Ülkenin güneydoğusundaki birçok polis merkezi, çeşitli terör saldırılarına uğruyor. Bu saldırıların birçoğunu terör örgütü DEAŞ üstleniyor.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:55
  1. kınama
  2. Libya
  3. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti
  4. Tazirbu
  5. terör saldırısı

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