BM, Libya'daki siviller ve düzensiz göçmenlerin güvenliğinden endişeli

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yaklaşmasıyla bölgedeki siviller ve tutuklu düzensiz göçmenlerin durumundan endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü olan IOM'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede geçen ağustosdaki çatışmalarda 14 bin sivilin yerinden edildiği ve 2 bin düzensiz göçmenin çatışmaların ortasında kaldığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu yıl şimdiye dek 77'si çocuk olmak üzere bin 73 düzensiz göçmenin Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarının ardından Libya'ya getirildiği, bu kişilerin keyfi olarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Askeri konvoyun Trablus'a yaklaşmasıyla birlikte bölgedeki siviller ve tutuklu düzensiz göçmenlerin durumundan endişe duyulduğunun altı çizilen açıklamada, IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino'nun görüşlerine de yer verildi.

Vitorino, Libya'nın Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için güvensiz bir ülke olduğunu belirterek, gözaltındaki düzensiz göçmenlerin güvenliğinin bölgedeki askeri hareketlilikle tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Vitorino, "Tüm Libyalı sivillerin kaderi ve ayrıca insani yardım çalışanlarının güvenliği önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.







