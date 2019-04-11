BM, Libya'daki göçmen ve mültecilerin durumundan endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan göçmen ve mültecilerin durumundan endişe duyduğunu söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Libya'da taraflar arasında ciddi diyalog ve siyasi görüşmelerin başlaması gerektiğini ancak bunun çatışmalar devam ederken gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade eden Guterres, çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, ''Libya'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan göçmen ve mültecilerin durumundan özellikle endişe duyuyorum.'' dedi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

Hafter güçleri şimdiye kadar Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ise Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişi hayatını kaybetti, 181 kişi yaralandı.