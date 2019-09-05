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BM Libya Temsilcisi'nden "krizin askeri çözümü yok" açıklaması

- BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı görüşmede, ülkedeki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini söyledi

05 Eylül 2019 Perşembe 18:34
BM Libya Temsilcisi'nden "krizin askeri çözümü yok" açıklaması

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi kabul etti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleşen toplantıda ülkedeki kriz ve son gelişmeler ele alındı.

BM Libya Temsilcisi Selame toplantıda, Libya'daki krizin askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığını vurguladı.

Serrac ise UMH'nin saldırıları bertaraf etmeye kararlı olduğunu ve Libya'da siyasi süreç için Halife Hafter'in saldırılarının sonuçlarının da dikkate alındığı yeni kurallar konulmasının gerekliliğine işaret etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

UMH hükümeti geçen çarşamba, Libya konulu uluslararası bir konferans tertiplenmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ancak öncesinde ulusal düzeyde toplantılar yapılmasını talep etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:34
  1. Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame
  3. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

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