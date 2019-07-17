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BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Halife Hafter'in destekçisi BAE'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Halife Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BM Libya Özel Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selame'nin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldiği Al Nahyan ile Libya'daki çatışmaları sonlandırma ve siyasi sürece geri dönme yollarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Libya'daki çatışmaların "ağır insani sonuçlarını" anlatan Selame, Libyalıları bir araya getirecek ve uzlaşmalarına yardım edecek ortak yol haritasına bağlı kalmanın önemini vurguladı.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve BAE yönetimleri, Libya'nın başkenti Trablus çevresinde devam eden çatışmaların sonlandırılması için dün ortak çağrıda bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
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