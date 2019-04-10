BM Libya Özel Temsilcisi'nden "diyalog konferansı" açıklaması

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da düzenlenmesi planlanan "Ulusal Diyalog Konferansı"nın en kısa zamanda yapılması için tüm güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Selame, yaptığı yazılı açıklamada, "Beklenmedik bir saldırıyla yeniden savaş çanlarının çalması ve Libyalılar arasında çatışmaların yeniden başlaması beni şaşırttı. Bu gelişme siyasi süreci ve umut edilen çözümü tehdit ediyor ve verimli herhangi bir diyalog başlatılması için gerekli asgari güveni sarsıyor." ifadesini kullandı.

Özel Temsilci Selame, tarihi fırsatın kaçırılmaması için tehlikeli gelişmelerle dikkatli bir şekilde ve sorumlulukla ilgilenme kararı aldığını belirtti.

Gelişmelere özen ve dikkatle yaklaşmanın, üstlendikleri sorumluluktan vazgeçecekleri anlamına gelmediğini aktaran Selame, egemen, birleşik ve sivil bir devletin kurulmasını sağlayacak siyasi ve ekonomik kurumları birleştirmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçeceklerini kaydetti.

Selame, "Sizlere Libya'da Ulusal Diyalog Konferansı'nın en kısa zamanda yapılmasını önemsediğimi şiddetle vurguluyorum. Çünkü bu tarihi fırsatın kaçmasına izin verme hakkımız yok. Aynı zamanda hava saldırıları ve topçu atışları devam ederken bu ulusal göreve katılmaya hazır olduğunu belirten herkesin gelme imkanına sahip olduğundan emin olmadan, güvenliklerini ve ifade özgürlüklerini sağlamadan kimseden konferansa katılmalarını isteyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Selame, şu görüşlerini paylaştı:

"Ulusal Diyalog Konferansı'nın en kısa zamanda, başarılı olması için gerekli şartların sağlandığından emin olduğumuz gün yapılması için tüm imkanlarımı kullanacağım ve gece gündüz demeden çalışacağım. Hiçbir kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden olayların tırmanmasını durdurmak, aklı ve bilgeliği üstün tutmak ve Libya meselesinde dış tutumlarda meydana gelen çatlakları onarmak için çabalayacağım."

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.



Selame, başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nde cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, BM'nin bir yıldır Libya'da ulusal diyalog konferansı yapılması için çalıştığını ve bundan vazgeçmeyeceğini ifade etmişti.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.



Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.



Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.