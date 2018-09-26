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BM Libya Özel Temsilcisi Selame: Cezasız kalmamalı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya Ulusal Ordusu'na bağlı silahlı grupların özellikle ülkenin güneyinde insan haklarını ihlal ettiğini ve bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:08
BM Libya Özel Temsilcisi Selame: Cezasız kalmamalı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu'na bağlı silahlı grupların özellikle ülkenin güneyinde insan haklarını ihlal ettiğini ve bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

BM Libya Özel Misyonu'nun (UNSMIL) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Selame, BM Uluslararası İnsan Hakları Konseyi'ne video konferans yoluyla hitap etti.

Selame, Libya'da kalıcı ve dengeli adımlarla güvenlik kurumlarının kurulması için çalıştıklarını ve Libya makamlarını da başkent Trablus'taki güvenlik düzenlemelerini revize etmeleri konusunda teşvik ettiklerini dile getirdi.

Trablus'taki çatışmaların 120 can kaybı, 400 yaralı ve 5 bin kişinin yerinden edilmesine yol açtığını aktaran Selame, "UMH ve Libya Ulusal Ordusu yanlısı silahlı gruplar, özellikle Güney Libya'da yabancı savaşçılar kullanıyor ve uluslararası insan haklarını ihlal ediyor." dedi.

Bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini kaydeden Selame, "Silahlı grupların dokunulmazlığına karşı çıkılmalı. Tüm vahim ihlaller cezalandırılmalı, yaptırımlar uygulanmalı ve failler ulusal mahkemelere ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmeli." diye konuştu.

Libya'da ayrıca terör saldırılarının arttığına ve DEAŞ'ın yükselişe geçtiğine değinen Selame, Libya Ulusal Petrol Şirketi'ne saldırı dahil yıl başından itibaren 14 saldırıda 57 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

BİR AY BOYUNCA ÇATIŞMALARA SAHNE OLMUŞTU

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren aralıklarla yaklaşık bir ay boyunca UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Terhune'den Trablus'a ilerleyen Yedinci Tugay, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH de Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını bildirmişti.

Başkentteki çatışmalar, Terhune Yedinci Tugayı ve beraberindeki grupların çekilmesiyle dün itibarıyla durmuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:08
  1. Ordu
  2. LİBYA

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