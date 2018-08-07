BM kurtarmıyor ölü sayıyor

Batı’nın sömürü düzeni yüzünden huzura kavuşamayan coğrafyalardan hayatlarını kurtarmak için kaçan mültecilere Akdeniz mezar oluyor. Her geçen yıl daha da artan Akdeniz’deki ölümlere ise dünya kayıtsız kalıyor. Karayolundan Avrupa’ya geçişlerin zorlaşmasının ardından deniz yolunu tercih eden mülteciler Akdeniz’in sularına yenik düşerken, mültecilerin bu yolculuğa çıkmasındaki sorumlular ise her ay hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaktan öteye geçemiyor.

“BM’NİN GÖREVİ ÖLENLERİN SAYISINI TUTMAK değil

BM’nin ölenlerin çetelesini tutmaktan öteye geçemediğini vurgulayan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, “BM’nin Akdeniz’deki ölümlerle ilgili düzenli olarak açıkladığı veriler var. Son 5-6 yılda onbinlerce insan Akdeniz’de hayatını kaybetti. BM’nin asli görevi ölen insanların sayısını tutmak olmamalı. Batı’da göç sadece Ortadoğu’dan değil, Asya’dan ve Afrika’dan da gerçekleşiyor. Karadan geçemeyenler, deniz yolunu tercih etmeye başladılar. Bu noktada BM’nin artık hayatını kaybedenlerle ilgili sayı açıklamaktan öteye bu göçün nedenleri üzerine yoğunlaşması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ÖLMEMEK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR”

“Göç eden insanlar savaştan canlarını kurtarmak için göç ediyor” diye Atalay, “Bu insanların en doğal hakkıdır bu göç. İşsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik bu insanları bu göçe sürüklüyor. Bu göç o insanlar için artık tek çare haline geliyor. Yoksulluktan ölmektense Batı’ya göç ederken yolda ölmeyi tercih ediyorlar. Yaşadığımız yüzyılın en büyük trajedilerinden birisi bu durum. Çifte standartlı bu insafsızlık söz konusu. Bu rakamlar gerçekten çok acı. Ölmemek için ölümü göz önüne alıyorlar. Bu ölümleri izleyen BM ve AB’nin bu ölümlerde vebali var” ifadelerini kullandı.

“ZULÜM İLE ASLA ABÂD OLUNMAZ”

Din-Bir-Der Başkanı Muhittin Yıldırım ise, “Sömüren ülkeler kuzey ülkeleri, sömürülen ülkeler ise güney ülkeleri. Sömüren ülkeler, sömürülen ülkelerin kanını emdikleri için, ülkelerinde geçinemeyen insanlar kuzeye gidiyorlar. Bu düzen böyle gitmez. Her zulmün sonunda bir kaos olur. Bu kaosta bu kuzey ülkeleri içine alır. Küfür ile bir ilke payidar olur ama zulüm ile asla abâd olamaz. Akdeniz’de ölen kardeşlerimizin her birinin hesabı bu ülkelerden sorulacak” görüşünü dile getirdi.