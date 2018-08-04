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BM kritik bölgeye geri dönüyor

Birleşmiş Milletler barış gücü, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki bölgeye geri döndüğünü açıkladı. BM barış gücü, iç savaş nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı bölgeye altı yıl aradan sonra dönmüş oldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:08
BM kritik bölgeye geri dönüyor

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki sınır bölgesinde görev yapan BM barış gücü, altı yıllık aradan sonra bölgeye geri dönüyor. Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Farhan Hak, BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) sınırdaki tampon bölgeye geri dönmeye başladığını teyit ederek sürecin kademeli olarak işleyeceğini belirtti.

“UNDOF’un ana hedefi bölgeye şartlar elverdiğince tamamen geri dönmek” diye konuşan Farhan Hak, barış gücünün önceliklerinden birinin iki taraf arasındaki Kuneytra sınır kapısının yeniden açılması olduğunu belirtti. Rusya'nın hava desteğiyle ülkenin güneyinde ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu kısa süre önce Kuneytra vilayetinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

2012'DE TAMPON BÖLGEDEN ÇEKİLMİŞTİ

İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölgeye 1973’teki Arap-İsrail Savaşı sonrası 1974'te UNDOF barış gücü yerleştirilmişti. Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş ve bölgenin silahlı muhaliflerin eline geçmesi nedeniyle barış gücü 2012 yılında tampon bölgeden çekilmişti.

Rusya Perşembe günü BM güçlerinin Rus askeri polisi eşliğinde bölgede yeniden devriye gezdiğini duyurmuştu. Ancak BM sözcüsü Farhan Hak, BM barış gücünün Rus birliklerinden “ayrı ve bağımsız” hareket ettiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:08
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