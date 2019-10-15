BM koordinatları verdi! Rusya, Esed ile bir olup İdlib'i bombaladı

İdlib'de BM'nin koordinatlarını 'hedef alınmamaları için' Rusya ile paylaştığı hastaneler hava saldırılarına hedef oldu.

İdlib'de Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinatlarını 'hedef alınmamaları için' Rusya ile paylaştığı hastaneler hava saldırılarına hedef oldu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rasu savaş uçakları İdlib ve çevresinde geçtiğimiz gün 12 saat içerisinde dört hastaneyi bombaladı.

Koordinatları BM verdi

Dört hastanenin de koordinatları BM tarafından Rusya'ya verilmişti.

Suriyeli aktivistler, Rusya'nın BM tarafından verilen listeyi hedef listesi olarak kullandığını ifade ediyor.

BM İdlib'de hastaneler, okullar, tıbbı merkezler gibi alanların koordinatlarını hedef alınmamaları için Rusya'ya veriyor.

Rusya ise bu koordinatlara hava saldırıları düzenliyor.