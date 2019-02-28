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BM Komisyonundan "İsrailli suçlular UCM'de yargılansın" çağrısı

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu raporundan: - "Komisyon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine, (Filistinli kurbanların) faili olduğu iddia edilen kişilerin (suç) dosyalarını hazırlayarak, iddia edilen suç ve ihlallerle ilgili uluslararası güvenilir ve bağımsız bir soruşturma yürütülebilmesi için UCM de dahil ulusal ve uluslararası adalet mekanizmalarına sunmasını tavsiye etmektedir"- "Komisyon, BM üyesi devletlere, Komisyon tarafından (ihlallerden) sorumlu olduğu tespit edilenlere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel yaptırımlar uygulanmasının dikkate alınmasını tavsiye etmektedir"

28 Şubat 2019 Perşembe 22:38
BM Komisyonundan "İsrailli suçlular UCM'de yargılansın" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde suç işleyen İsrailli faillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısında bulundu.

Gazze'deki olayları araştırmak için geçen yıl mayısta kurulan BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun raporunda, çarpıcı ifadelere yer verildi.

BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan rapor, Filistinli 325 mağdur, görgü tanıkları, hükümet yetkilileri, sivil toplum üyeleri ve diğer kaynaklarla yapılan görüşmeler ile 8 bin belgeye dayandırılarak hazırlandı. Rapor için ayrıca, insansız hava araçlarının çektiği görüntüler, sağlık raporları, açık kaynak ve adli raporları, sosyal medya içerikleri, yazılı açıklamalar ve fotoğraflardan faydalanıldı.

- Türkiye'ye teşekkür

Raporda, Komisyonun çalışmalarının bir kısmının İstanbul'da yapıldığı belirtilerek, Türkiye'ye duyulan minnettarlık ifade edildi. İsrail makamlarının ise Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarına erişim izni ve gösterilere ilişkin ısrarlı bilgi taleplerine cevap vermediğinin altı çizildi.

İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin toplam 189 Filistinliyi şehit ettiği, yaklaşık 10 bin sivili de yaraladığı kaydedildi.

- "İsrail uluslararası hukuku ihlal etti"

Raporda, Filistinli sivillerin İsrail askerlerinden yüzlerce metre uzaklıkta sivil faaliyetler yaptığının açıkça görülmesine rağmen gerçek mermilerle vurulduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli keskin nişancılar, gazetecilere, sağlık çalışanlarına, çocuklara ve engelli kişilere, onların kim olduğunu bildikleri halde ateş açtı. İsrail güvenlik güçleri, vuruldukları sırada başkaları için yakın ölüm ve yaralanma tehdidi oluşturmayan Filistinlileri öldürdü veya sakat bıraktı. Geçen yıl 30 Mart'tan bu yana 122 kişinin eklemli organları kesildi."

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan raporda, 35 çocuk, 2 gazeteci ve "açık işaret taşıyan" üç sağlık görevlisinin İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler arasında olduğunun altı çizildi.

- "Suçluları UCM'ye götürün" çağrısı

Raporda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e de çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Komisyon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine (Filistinli kurbanların) faili olduğu iddia edilen kişilerin (suç) dosyalarını hazırlayarak, iddia edilen suç ve ihlallerle ilgili uluslararası güvenilir ve bağımsız bir soruşturma yürütülebilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de dahil ulusal ve uluslararası adalet mekanizmalarına sunmasını tavsiye etmektedir."

Raporda ayrıca, "Komisyon, BM üyesi devletlere, Komisyon tarafından (ihlallerden) sorumlu olduğu tespit edilenlere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel yaptırımlar uygulanmasının dikkate alınmasını tavsiye etmektedir." ifadesi yer aldı.

30 Mart'tan 31 Aralık 2019'a kadarki dönemi içeren raporda, ayrıca İsrail askerlerinin, Filistinli göstericilere karşı hakiki mermi kullanmasının hiçbir gerekçesi olamayacağının altı çizildi.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:38
  1. BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu
  2. Filistin
  3. İsrail

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