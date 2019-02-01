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Aktay: BM heyeti, Selman'ı Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu görüyor

Birleşmiş Milletler raportörü ve beraberindeki heyet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldğü ana ilişkin ses kayıtlarını dinleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, BM heyetinin cinayetin baş sorumlusu olarak Veliaht Prens'i gördüğünü söyledi.

01 Şubat 2019 Cuma 11:55
Aktay: BM heyeti, Selman'ı Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu görüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle Cemal Kaşıkçı cinayetini ele aldı.

Aktay, BM heyetinin cinayetin baş sorumlusu olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı gördüğünü söyledi.

BM raportörü Agnes Callamard ve ekibinin, vahşi cinayetin ses kayıtlarını dinleyeceği de açıklandı.

1,5 saat sürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Yasin Aktay'la İstanbul'da görüşmesi, 1,5 saat sürdü.

Callamard, 2 Şubat'a  kadar Türkiye'de olacak.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena  Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp  Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya  ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda  rapor olarak sunacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin  uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan  hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı  adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin, gazetecinin  öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da  değerlendireceği vurgulanmıştı.

BM heyeti, dün Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun etrafında inceleme  yapmış, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı  İrfan Fidan ile görüşmüştü.

Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de  girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta  Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın,  Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında  yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl  öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu  hala netlik kazanmadı

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:55
  1. İstanbul
  2. Yasin Aktay
  3. kaşıkçı
  4. Birleşmiş Milletler (BM)

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