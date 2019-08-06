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BM İtalya'da kabul edilen güvenlik paketinden endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İtalya'da dün yasalaşan ve Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarına yeni düzenlemeler getiren güvenlik paketinden endişe duyulduğunu açıkladı

06 Ağustos 2019 Salı 12:19
BM İtalya'da kabul edilen güvenlik paketinden endişeli

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İtalya'da dün yasalaşarak Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarına yeni düzenlemeler getiren güvenlik paketinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BMMYK Roma şubesi tarafından yapılan açıklamada, İtalyan Senatosunun dün onayladığı Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ikinci güvenlik paketinden duyulan endişeler ortaya kondu.

Açıklamada, Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetinde bulunanlara daha sıkı yaptırımlar öngören yeni güvenlik paketinin insanları kurtaranlara ve kara sularına giriş yasağına uymayanlara 1 milyon avroya varan cezalar öngördüğüne dikkat çekildi.

Gemi kaptanlarına mali ve diğer yaptırımların uygulanmasının, denizde kurtarma operasyonlarını engelleyebileceği endişesinin paylaşıldığı açıklamada, "STK'ler, Avrupa'ya ulaşmak için tehlikeli yolculuk yapan düzensiz göçmenlerin hayatlarını kurtarmada önemli rol oynuyor. Onların ortaya koyduğu bu uğraş ve eylemlerine yön veren insanlık damgalanmamalı ve suçlanmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ticari gemiler ya da STK'ler tarafından kurtarılmış kişilerin, Libya'ya bırakılması ya da Libya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilmesinin de istenmemesi gerektiği vurgulanarak, "Değişken güvenlik koşulları, devam eden çatışmalar, yaygın insan hakları ihlalleri, denizde kurtarılanlara uygulanan gözaltılar nedeniyle Libya, düzensiz göçmenler için 'güvenli bir liman' teşkil etmemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, BMMYK tarafından devletlere, ortak sorumluluk alarak, denizde kurtarılanlar için geçici ve öngörülebilir bir tahliye sistemi oluşturma yönündeki tartışmaları sürdürme çağrısı yaptı.

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı ikinci güvenlik paketi, yasa dışı göçle mücadele ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik öngördüğü tedbir ve yaptırımlarla dikkati çekiyor. Yeni yasa, içişleri bakanına gemilerin kara sularına giriş izni verme yetkisinden, izinsiz giriş yapanlara 1 milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:19
  1. BMMYK
  2. düzensiz göçmen
  3. İtalya
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