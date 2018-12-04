BM İsveç'teki Yemen barış müzakerelerinden umutlu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, İsveç'te başlayacak Yemen barış müzakerelerinden umutlu olduğunu belirterek, "Umarım ilerleme kaydedilir. (Meşru hükümet ve Husilerin) Bir araya gelmeleri gerçeği bile muazzam bir işaret. Gerçekten iyimserim." dedi.

Beasley, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in başkenti Stockholm'de perşembe günü başlaması planlanan Yemen barış görüşmeleri ve ülkedeki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllardır iç savaşın yaşandığı Yemen'i geçen ay ziyaret ettiğini anımsatan Beasley, Hudeyde ve Sana'da geçirdiği 3 günde, meşru hükümet ve Husilerin liderleriyle görüşme fırsatı bulduğunu aktardı.

Beasley görüşmede, her iki tarafa da insani yardımlara erişim izni verme çağrısını tekrarladığını belirtti.

"Burası felaketin eşiğindeki bir ülke değil ama felaketin içinde bir ülke." diyen Beasley, ziyarete ilişkin BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bilgilendirdiğini ifade etti.

Beasley, ülkede 8 ila 12 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, 29 milyonluk Yemen'de 18-19 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığına vurgu yaptı.

Geçen yıl dünyanın gündemini ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oluşturduğunu dile getiren Beasley, bu yıl ise Yemen'de insani yardımlar açısından olumlu gelişmeler yaşandığını ve bunun kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

- "Hudeyde hayalet kent"

Beasley, son haftalarda çatışmaların tırmanışa geçtiği Hudeyde'nin "Amerikan kovboy filmlerindeki gibi hayalet bir kente dönüştüğünü" ifade ederek, "(Hudeyde'nin) Tam anlamıyla terk edilmiş bir kasaba olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

İsveç'te yapılacak müzakerelerden umutlu olduğunun altını çizen Beasley, insani konulara ilişkin baskıların sonuç verdiğini ve tarafların bir araya gelmesinin önemine işaret etti.

Beasley, Husilerin barış görüşmelerine katılmaları hususunda belki de ilk defa uluslararası toplumun baskını üzerinde hissettiğine dikkati çekerek, "Umarım ilerleme kaydedilir. Bir araya gelmeleri gerçeği bile muazzam bir işaret. Gerçekten iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

- Yemen müzakereleri

Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları 8 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İsveç'teki BM barış müzakerelerinde Husileri temsil edecek heyette yer alan Hamid Asım ise bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir değişiklik olmazsa diyalog görüşmelerinin 6 Aralık Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de başlayacağını söylemişti.

Yemen hükümeti de yaklaşık iki hafta önce, ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması için İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere katılacağını duyurmuştu.



BM yetkilileri dün Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husiyi Umman'a tahliye ederken, BM tarafından desteklenen esir takası anlaşmasının Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümeti tarafından da imzalandığı açıklanmıştı.



Yerel basında yer alan haberlere göre, yaralı Husilerin tahliye işlemi, eylül ayı başındaki müzakereleri aksatan nedenlerden biriydi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaralıların tahliyesi konusunu kabul etmemesi üzerine Husiler, Cenevre'deki görüşmelere katılmayı reddetmişti.



Müzakerelere hazırlık kapsamında BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün, İsveç'teki müzakerelere katılacak Husi heyete eşlik etmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gelmişti.















