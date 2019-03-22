BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Konseyin 40'ıncı oturumunun son gününde, Pakistan'ın, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki insan hakları durumuna ilişkin karar tasarısı görüşüldü.

Konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde yapılan oylamada, İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 5 çekimser, 16 aleyhte ve 26 lehte oyla kabul edildi.



Avustralya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Macaristan, İzlanda, İtalya, Japonya, Slovakya, İspanya, Togo, Ukrayna ve İngiltere tasarı aleyhinde oy kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, dün yaptığı açıklamada ülkesinin karar tasarısı aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

Kabul edilen tasarıyla, İsrail'e, Golan Tepeleri'nin işgaline ilişkin BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi'nin tüm kararlarına uyma çağrısında bulunuluyor.

- 497 sayılı karar vurgusu

Tasarıda özellikle İsrail'in BMGK'nın İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkan 497 sayılı kararına uyması gerektiğinin altı çiziliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi yer alıyor.

Kabul edilen tasarıda ayrıca, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Suriyelilerin ana vatanlarındaki ailelerini ziyaret etmelerine izin verilmesi, uluslararası kuruluşların bölgeye erişiminin sağlanması ve özellikle İsrail hapishanelerinde 30 yıldır tutulanlar da dahil tüm Suriyeli tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanıyor.

Bugün sona erecek BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda farklı ülkelere ilişkin karar tasarıları oylanmaya devam edilecek.

