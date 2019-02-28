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BM: "İsrail askerleri, gazetecileri, sağlıkçıları ve engellileri kasten vuruyor"

Bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, İsrailli keskin nişancıların geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi’nde düzenlenen gösterilerde, gazetecileri, sağlıkçıları, çocukları ve engellileri “kasıtlı olarak” vurduğunu açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:06
BM: "İsrail askerleri, gazetecileri, sağlıkçıları ve engellileri kasten vuruyor"

Bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, İsrailli keskin nişancıların geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi’nde düzenlenen gösterilerde, gazetecileri, sağlıkçıları, çocukları ve engellileri “kasıtlı olarak” vurduğunu açıkladı.


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) tarafından düzenlenen panelde Gazze Şeridi’nde yaşananların araştırıldığı soruşturmanın detayları açıklandı. Bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, İsrailli keskin nişancıların geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi’nde düzenlenen gösterilerde, gazetecileri, sağlıkçıları, çocukları ve engellileri “kasıtlı olarak” vurduğunu açıkladı. Basın açıklaması yapan araştırmacılar, İsrail’in 189 Filistinliyi katlettiğini ve bunun da savaş suçuna eş değer olduğunun altını çizdi.



"İsrail sivilleri terörist olarak lanse ediyor"


Raporda, 35 çocuğun ve kimliği açıkça belli olan 3 sağlıkçı ile 2 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi. İsrail’in protestoları “terör eylemi” olarak lanse ettiğine dikkat çeken araştırmacılar, gösterilerin “açıkça” sivil olduğunu ve siyasi amaçlarla yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Bazı ciddi şiddet eylemlerine rağmen, gösterilerin saldırgan veya askeri kampanyalar oluşturmadığı belirtildi. Raporda ayrıca İsraillilerin birkaç defa makul sebeplerle sivilleri hedef aldığını ancak vurulan sivillerin de kimseyi ne öldürme ne de esir etme amacı olduğunun altını çizdi.




Silahsız 6 bin 106 insan vuruldu


Hafta sonu Gazze’yi saran duvarların önünde düzenlenen gösterilerde 6 bin 106 sivilin yaralandığı kaydedilen raporda, 3 bin 98 insanın şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı ve 122 kişinin bir veya iki bacağını da kaybettiği belirtildi. Gösterilerde ayrıca 4 İsrailli askerin yaralandığı ve 1 İsrailli askerin de gösteri alanının dışında öldürüldüğü açıklandı.



İsrail: Tiyatro


İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, raporun, “absürt tiyatrolara” ve yetersiz araştırmalara dayandırıldığını ifade etti. İsrail’in kendini savunma hakkından vazgeçemeyeceğini vurgulayan Katz, "İsrail bu raporu reddetmektedir. Gazze halkı, kadınlar ve çocuklar da dahil, çitleri aşarak İsrail Devletini yok etmek istemektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:06
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