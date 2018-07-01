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BM Irak’ta Haziran ayı içerisinden 76 kişinin öldürüldüğünü duyurdu

BM Irak Yardım Misyonu, geçen Haziran ayı içinde Irak’ta terör saldırıları ve şiddet olayları sebebi ile 76 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:55
BM Irak’ta Haziran ayı içerisinden 76 kişinin öldürüldüğünü duyurdu

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) geride bıraktığımız Haziran ayı içerisinde Irak’ta meydana gelen terör saldırıları ve şiddet olayları sebebi ile 76 sivilin hayatını kaybettiğini 129 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Geçen Mayıs ayında meydana gelen terör saldırıları, şiddet olayları ve silahlı saldırılarda 95 sivil ölmüş 163 ayrı sivil de yaralanmıştı.
Irak’tan geçen yılın sonunda tamamen çıkarıldığı söylenen terör örgütü DEAŞ’in özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahattin, Anbar ve başkent Bağdat’ta saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:55
  1. ırak
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