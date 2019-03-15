BM Irak'ta Ezidilerin toplu mezarlarında adli delil arıyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Irak merkezi hükümetinin desteğiyle Ezidilere yönelik işlenen suçların faillerinin tespit edilmesi için toplu mezarları açmaya başladı.

BM bünyesinde iki yıl önce kurulan "DEAŞ tarafından İşlenen Suçların Delillerini Araştırma Ekibi"nin ilk defa Musul'un Sincar ilçesinde DEAŞ tarafından öldürülen Ezidilere ait toplu mezarda incelemelere başladığı ifade edildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, araştırma ekibi, Ağustos 2014'te 700'den fazla Ezidinin kaçırılıp öldürüldüğü Sincar'ın Koço köyündeki bir toplu mezarda adli delil toplamak için incelemelerde bulundu.

Irak Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplu Mezar Müdürlüğü'nün de araştırma ekibine destek verdiği belirtilen açıklamada, mezarda bulunacak delillerin analiz edileceği ve ardından faillerin tespit edilebileceği aktarıldı

Açıklamada ayrıca mezardaki Ezidilerin kimliklerinin tespit edilip, kalıntılarının ailelerine teslim edileceği ve ardından inançlarına göre yeniden defnedilebilecekleri kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğunu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının halen kayıp olduğu veya akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.















