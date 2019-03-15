0553 313 94 23

BM Irak'ta Ezidilerin toplu mezarlarında adli delil arıyor

15 Mart 2019 Cuma 14:21
BM Irak'ta Ezidilerin toplu mezarlarında adli delil arıyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Irak merkezi hükümetinin desteğiyle Ezidilere yönelik işlenen suçların faillerinin tespit edilmesi için toplu mezarları açmaya başladı.

BM bünyesinde iki yıl önce kurulan "DEAŞ tarafından İşlenen Suçların Delillerini Araştırma Ekibi"nin ilk defa Musul'un Sincar ilçesinde DEAŞ tarafından öldürülen Ezidilere ait toplu mezarda incelemelere başladığı ifade edildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, araştırma ekibi, Ağustos 2014'te 700'den fazla Ezidinin kaçırılıp öldürüldüğü Sincar'ın Koço köyündeki bir toplu mezarda adli delil toplamak için incelemelerde bulundu.

Irak Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplu Mezar Müdürlüğü'nün de araştırma ekibine destek verdiği belirtilen açıklamada, mezarda bulunacak delillerin analiz edileceği ve ardından faillerin tespit edilebileceği aktarıldı

Açıklamada ayrıca mezardaki Ezidilerin kimliklerinin tespit edilip, kalıntılarının ailelerine teslim edileceği ve ardından inançlarına göre yeniden defnedilebilecekleri kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğunu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının halen kayıp olduğu veya akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:21
  1. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Milletin Sesi Mehmet Akif” konferansı
    1. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    2. Tabip Odası’ndan ödül töreni
    3. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
    4. 17 Mart’ta bu yollara dikkat
    5. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
    6. Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de..
    7. Bakan Çavuşoğlu: "Belçika’daki yargı..
    8. CHP’li Öndeş, AK Parti lehine..
    9. Çankaya Belediyesi ArtAnkara’da
    10. TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan,..
    11. Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir..
    12. Ambulansta ilk kez doğum eğitimi
    13. Deniz Türüç yeniden Milli takımda
    14. Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere..
    15. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    17. Fesih Özyurt’un 10. kişisel yağlı boya..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    19. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur..
    20. CHP’li Öküzcüoğlu’ndan Yeni..
    21. KO-MEK sergisinde yoğun ilgi
    22. Ortaokul Öğrencileri Araştırma..
    23. Ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final..
    24. Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu
    25. CHP'nin yönettiği ilçede afişler..
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    27. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    28. Seçim kavgası barışla sonuçlandı
    29. Büyükşehir’den girişimci kadınlara..
    30. Sefer taslarıyla umut ve sevgi..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler