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Ezidilere ait toplu mezarlar açılıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Irak merkezi hükümetinin desteğiyle Ezidilere yönelik işlenen suçların faillerinin ortaya çıkması için toplu mezarları açmaya karar verdi.

15 Mart 2019 Cuma 15:54
Ezidilere ait toplu mezarlar açılıyor

BM bünyesinde iki yıl önce kurulan "DEAŞ tarafından İşlenen Suçların Delillerini Araştırma Ekibi"nin ilk defa Musul'un Sincar ilçesinde DEAŞ tarafından öldürülen Ezidilere ait toplu mezarda incelemelere başladığı belirtildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, araştırma ekibi, Ağustos 2014'te 700'den fazla Ezidinin kaçırılıp öldürüldüğü Sincar'ın Koço köyündeki bir toplu mezarda adli delil toplamak için incelemelerde bulundu. 

Toplu Mezar Müdürlüğü destek verdi

Irak Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplu Mezar Müdürlüğü'nün de araştırma ekibine destek verdiği belirtilen açıklamada, mezarda bulunacak delillerin analiz edileceği ve ardından faillerin tespit edilebileceği aktarıldı

Açıklamada ayrıca mezardaki Ezidilerin kimliklerinin tespit edilip, kalıntılarının ailelerine teslim edileceği ve ardından inançlarına göre yeniden defnedilebilecekleri kaydedildi. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğunu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının halen kayıp olduğu veya akıbetinin bilinmediği belirtilmişti. 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:30
  1. BM Güvenlik Konseyi
  2. Ezidiler
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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