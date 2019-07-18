BM Irak Yardım Misyonu Başkanından Erbil'deki saldırıya kınama

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı. Plasschaert'in yaptığı ve UNAMI tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "çirkin" olarak nitelendirilen saldırının, şiddetle kınanması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu. Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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