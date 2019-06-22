0553 313 94 23

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden Venezuela'ya iki temsilci

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede bulunacak iki temsilcilerinin insan hakları konusunda teknik destek sağlayacağını, aynı zamanda gözlemcilik yapacağını duyurdu

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:17
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden Venezuela'ya iki temsilci

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede BM'den iki temsilci bulundurulması konusunda anlaştı.

Aylardır süren siyasi krizle zaman zaman şiddet olaylarına da sahne olan Venezuela'da hükümet, yasama organları ve yargı temsilcilerinin yanı sıra STK'lerle de bir araya gelen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkeden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Bachelet, hükümetle vardıkları anlaşma gereği Venezuela’da ilk kez kendi ofisinden iki temsilcinin bulunacağını, temsilcilerin insan hakları konusunda teknik destek sağlayacağını, ayrıca gözlemcilik de yapacaklarını belirtti.

Temsilcilerin cezaevleri ve nezarethanelere girebileceğini, tutuklular ve gözaltındakilerle görüşebileceğini söyleyen Bachelet, komiserliğin Venezuela’daki varlığının işkencenin önlenmesine ve Venezuelalıların adalete ulaşmasına yardımcı olacağını savundu.

Bachelet, Venezuela'da gerek muhalifler gerek iktidar destekçileri arasından birçok kurban ve ailesi ile görüştüğü bilgisini paylaştı ve ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Venezuela'ya özellikle ABD, bölge ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlara da değinen Bachelet, bu yaptırımların 2013'ten bu yana süren ekonomik krizi ve insani şartları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

Bachelet, ziyaretinin sonunda başkent Caracas’ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

- Venezuela'daki gelişmeler 

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. 

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı. 

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü. 

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:17
  1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
  2. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
    1. GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel..
    2. Hamas'tan ABD'nin ekonomi paketine yanıt
    3. Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü
    4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    5. Ali Koç: “Bu sene için sağlık olsun”
    6. ABD kuklası BAE gözünü bu kez oraya..
    7. Muhammed Karavuş'tan gümüş madalya
    8. Sarıkız’ı Afyon’da sucuk yapacaklardı,..
    9. Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır..
    10. Eski iş arkadaşlarını silahla..
    11. Ürdün, Bahreyn Çalıştayı'na düşük..
    12. ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi..
    13. Bakan Kasapoğlu’ndan, Filenin..
    14. Gaziantep'te "2. Geleneksel Hayat Boyu..
    15. 1. Şöhretler Futbol Turnuvası’nın ödül..
    16. Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek..
    17. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    18. Bilecik’te 2 motosiklet çarpıştı: 1..
    19. 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa..
    20. Denizlispor Rodallega’yı açıkladı
    21. İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el..
    22. Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen..
    23. Milliler, kupa ve madalyalarını aldı
    24. Emek ve Adalet Yürüyüşü sona erdi:..
    25. İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü
    26. ABD pazartesi günü İran'a yeni..
    27. Borçlarından dolayı bunalıma giren..
    28. Paris'te "Muhammed Mursi" gösterisi
    29. Otelde pompalı tüfekle ateş açan..
    30. BM İnsan Hakları Yüksek..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!