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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: "Ambargo Venezuela krizini alevlendiriyor"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela’ya uygulanan yaptırımların krizi alevlendirdiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:41
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: "Ambargo Venezuela krizini alevlendiriyor"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela’ya uygulanan yaptırımların krizi alevlendirdiğini söyledi.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yıllık raporu açıklandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Nicolas Maduro rejimini eleştirmesine rağmen, Venezuela’ya uygulanan yaptırımların krizi alevlendirdiğini açıkladı. Aynı zamanda Eski Şili Devlet Başkanı olan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 40’ıncı oturumunda dünyadaki insan hakları hakkında yıllık raporu sundu. Venezuela’daki durumun endişe verici olduğunu kabul eden ve Nicolas Maduro yönetimini kınamadığı için eleştirilen Bachelet, "Venezuela’daki durum, diğer ülkeler tarafından hükümete karşı uygulanan uluslararası yaptırımlar yüzünden daha da şiddetleniyor. Venezuela’daki durum, temel özgürlüklere saygı gösterilmemesi ve kilit kurumların bağımsızlığı dahil olmak üzere, medeni ve siyasi hakları ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.



Rejim ilaç ve temel ürünleri alamıyor


Bachelet’nin bu argümanı, özellikle uluslararası finansal sistemdeki kredilere erişmesi engellenen Venezuela rejiminin nüfusu için temel ürünleri ve ilaçları ithal etmekte zorlanmasına yol açtığını ortaya koyuyor. Bachelet, Venezuela’da yaşanan olayların, ekonomik ve sosyal güçlüklerin ortaya çıkardığı sarmalın daha büyük sivil ve siyasi hak ihlallerine yol açtığını da ifade etti.


ABD kısa süre önce, siyasi liderlik ve anayasal düzen ihlallerine cevap olarak Avrupa Birliği tarafından da hedef alınan Maduro hükümetine karşı birçok yaptırım yayınlamıştı.



BM’den skandal Türkiye açıklaması


Bachelet konuşmasının bir kısmında da, "Türkiye’de yetkili makamları, eleştirel veya muhalif sesleri dinlemeye davet ediyorum. İnsan hakları savunucuları, akademisyenler ve gazeteciler de dahil olmak üzere. Bu kişilerin istikrarsızlaştırıcı güçler olmasından ziyade sosyal diyaloğa katkıda bulunan kişiler olarak görülmesini talep ediyorum. 2013 yılında yaşanan protestolarla ilgili olarak 16 sivil toplum eylemcisinin hükümeti devirmeye teşebbüsten yargılanması uluslararası hukuk standartlarının dışındadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:41
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