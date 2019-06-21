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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Venezuela ziyareti

Bachelet, başkent Caracas'ı ziyaretinde kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüştü

21 Haziran 2019 Cuma 21:53
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Venezuela ziyareti

CARACAS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'yı ziyaretinde kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüştü.

Bachelet, Guaido ile görüşmesinde, ülkede devam eden siyasi krize ve ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Guaido, Bachelet’e Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin halen 2 muhalif milletvekilini hapiste tuttuğunu ve 700'e yakın muhalif aktivistin de siyasi tutuklu statüsünde bulunduğunu aktardığını belirtti.

Mağdurlar ve yakınlarıyla görüşmeler yapan Bachelet'in de ülkedeki insan hakları ihlallerine dair kaygılarını dile getirdiğini ifade eden Guaido, Venezuela'nın çilesinin ancak Maduro hükümetinin iktidardan çekilmesiyle sona ereceğini vurguladığını söyledi.

Bachalet'in ziyaretinin ülkenin yaşadığı siyasi kargaşaya çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umduğunu aktaran Guaido, "Bu ziyaretin Venezuela'daki demokrasi mücadelesine yeniden canlanmasına yardım edeceğini umuyorum." dedi.

Bachalet, gün içinde Sosyalist Parti lideri Diosdado Cabello ve Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno'nun yanı sıra Devlet Başkanı Maduro ile de bir görüşme yaparak ziyaretini sonlandıracak.

Devlet Başkanı Maduro da Bachelet'in üç günlük ziyaretine ilişkin televizyonda yaptığı açıklamada, Yüksek Komiser Bachelet'in Venezuela'daki insan hakları koşullarını geliştirmeyi amaçlayan önerilerini duymaya hazır olduğunu belirtti. Bachelet'in ziyaretini beklediklerini dile getiren Maduro, "Ziyaret Venezuela'nın insan hakları sistemi için iyi olacak." dedi.

Diğer yandan hükümetin, Bachelet'in ziyareti öncesinde, aralarında son zamanlardaki hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların bulunduğu siyasi tutuklu sayılan 21 muhalif eylemciyi serbest bıraktığı ifade edildi.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır bir ekonomik krizle birlikte siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:53
  1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
  2. Venezuela
  3. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  4. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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