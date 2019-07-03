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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: “Libya’daki saldırı savaş suçu sayılabilir”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçlerin göçmen kampına düzenlediği saldırının savaş suçu olarak görülebileceğini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:21
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: “Libya’daki saldırı savaş suçu sayılabilir”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçlerin göçmen kampına düzenlediği saldırının savaş suçu olarak görülebileceğini söyledi.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yayınladığı yazılı açıklamada Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçlerin dün gece göçmenlerin kaldığı ‘Tacura Gözaltı Merkezi’ düzenlediği ve en az 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırının savaş suçu olarak görülebileceğini söyledi. Bachelet, “Dün gece Tacura Gözaltı Merkezi’ne düzenlenen, çok sayıda göçmen ve mültecinin yaşamı yitirdiği, yaralandığı saldırı sebebi ile şok oldum” ifadelerini kullandı.


Sivillerin kaldığı bu merkeze dair koordinatların ve bilgilerin çatışan taraflara verilmiş olduğunu hatırlatan Bachelet, bu sebeple gerçekleştirilen saldırının mevcut koşullar altında savaş suçu olarak sayılabileceğini belirtti. Yaklaşık 600 kişiyi barındıran bu merkezin daha önce de hedef alındığını belirten Bachelet, tüm taraflara sivilleri ve sivillerin yaşadığı okul, hastane ve bu gibi merkezleri hedef almamaları konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:21
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