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BM insan hakları uzmanlarından İran'a çağrı

BM bağımsız insan hakları uzmanları, İran'da hapse mahkum edilen İran-İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi'nin ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen tedavi imkanlarının yetkililer tarafından engellendiğini öne sürdü

17 Ocak 2019 Perşembe 13:58
BM insan hakları uzmanlarından İran'a çağrı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) bağımsız insan hakları uzmanları, İran'da "ulusal güvenlik" gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Nergis Muhammedi'ye "acilen" uygun tedavi ve bakım hizmetlerine erişim imkanı sağlama çağrısında bulundu.

BM bağımsız insan hakları uzmanları tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, hapiste tutulan İran-İngiltere vatandaşı Zaghari-Ratcliffe ve insan hakları aktivisti Muhammedi'nin ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen tedavi imkanlarının İranlı yetkililer tarafından engellendiği öne sürüldü.

Zaghari ve Muhammedi'nin birçok kez talep etmelerine rağmen uygun sağlık hizmetlerine erişim imkanının reddedilmesi üzerine açlık grevine başladığı hatırlatılan açıklamada, "İran hükümetine, Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Nergis Muhammedi'ye acilen ve koşulsuz olarak uygun tedavi ve bakım hizmetlerine erişim imkanı sağlama çağrısı yapıyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetkililer, zalimce, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ve hatta işkence anlamına da gelebilen, uygun sağlık ve bakım hizmetlerine erişimin engellenmesi de dahil açlık grevi protestolarının temelini oluşturan insan hakları ihlallerini acilen ele almalıdır. "

İran'ın BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin taraflarından olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, hükümetin mahkumlar da dahil olmak üzere tüm kişilerin sağlık hizmetlerine erişim hakkına saygı duyma yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

- İran-İngiltere arasında gerginliğe neden olmuştu

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı ve aktivist Nergis Muhammedi de "ülke güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda yapmak" suçlamalarıyla 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, geçen hafta yaptığı açıklamada, casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşı Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin olarak tutulduğunu savunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, üç gün önce de İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad'ı konuyla ilgili bakanlığa çağırmıştı.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, dün konuyla ilgili basına verdiği demeçte, İngiltere'yi yargıya müdahale etmekle suçlamıştı.

Deletabadi, Zaghari'nin "ağır suçlar" nedeniyle tutuklu durumda olduğunu belirterek, "Mahkumlar, aileleriyle irtibat ve sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda en iyi şartlara sahip." ifadesini kullanmıştı.

Muhammedi ile Zaghari, pazartesi günü bulundukları şartları protesto etmek için açlık grevine başlamıştı. Zaghari'nin eşi Richard Ratcliffe, iki kadının bugün açlık grevine son verdiğini duyurdu.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:58
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