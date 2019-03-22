BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

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