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BM: İdlib'de asıl endişemiz siviller

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentindeki askeri çatışma ihtimaline ilişkin "İdlib'de asıl endişemiz sivillerin korunması" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:57
BM: İdlib'de asıl endişemiz siviller

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "İdlib'de asıl endişemiz sivillerin korunması." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki askeri çatışma ihtimaline ilişkin, "Buradaki asıl endişemiz sivillerin korunması. İdlib'e askeri bir müdahalenin felaket olacağını zaten birçok kez söyledik." diye konuştu.

İdlib'deki 2,9 milyon sivilden 2 milyonunun insani yardıma muhtaç şekilde yaşadığına dikkati çeken Dujarric, "(Suriye'deki) Tüm taraflar, uluslararası kanunlar altında sivillerin korunmasından sorumlu. Yapabilecekleri ne varsa yapmalılar. Umarım daha büyük bir insani dramı engellemek için her şey yapılır." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın İdlib konusunda Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Mistura, bu sabah Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde "kusursuz bir fırtınanın" yaklaşmakta olduğu uyarısında bulunmuş, Astana sürecinin garantörlerine bu konuda daha fazla zaman verilmesi çağrısı yapmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:57
  1. idlib suriye

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