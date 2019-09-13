0553 313 94 23

BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Komisyon, çalışmalarına 30 Eylül'de başlayacak"

13 Eylül 2019 Cuma 19:58
BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Esed rejimi ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarını soruşturacak komisyonun oluşturulduğunu ve çalışmalarına 30 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Dujarric, günlük basın brifinginde İdlib'de hastanelere yönelik saldırıları soruşturacak komisyonun kurulduğunu söyledi.

Sözcü Dujarric, soruşturmanın Nijeryalı Korgeneral Chikadibia Obiakor başkanlığında Singapur'dan Janet Lim ve Portekiz'den Maria Santos Pais ile yürütüleceğini ifade etti.

Komisyonun çalışmalarına Perulu Tümgeneral Fernando Ordonez ve eski Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilisi Pierre Ryter'in de destek vereceğini belirten Dujarric, "Komisyon, çalışmalarına 30 Eylül'de başlayacak." dedi.

Dujarric, Suriye'deki tüm taraflara, soruşturmayı yürütecek komisyon ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

Suriye'de rejim ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, 1282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:58
  1. BM
  2. İdlib
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe’de kolonlarında çatlak olan bina mühürlendi
    1. Maltepe’de kolonlarında çatlak olan..
    2. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    3. Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını..
    4. Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    5. (Düzeltme) Pakistan’da bakanlık..
    6. Turşu bidonları içinde kubar esrar ele..
    7. TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 -..
    8. MTB Cup Sakarya bisiklet yarışlarının..
    9. BM'den ABD Yüksek Mahkemesi'nin..
    10. AK Parti'den Davutoğlu'na sert tepki:..
    11. Ülkenin başbakanından yeşil ışık!..
    12. Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 6..
    13. FETÖ’den 1 tutuklu, 5 adli kontrol
    14. Milas’ta, rüzgarın etkisiyle bir çam..
    15. Milas’ta yağışla birlikte kazalar..
    16. TEKNOFEST ne zaman 2019?
    17. BM, İdlib hastane saldırıları..
    18. GYODER'den "Kentsel Dönüşüm Eylem..
    19. Göz altı morluklarına ne iyi gelir?..
    20. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
    23. Van’da ’Teröre Lanet’ yürüyüşü..
    24. "En güzide ve en iyi takımlardan biri..
    25. Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a sert..
    26. Tofaş’tan kamuoyuna açıklama
    27. Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı..
    28. Sancaktepe'deki cinayet
    29. Binali Yıldırım, Erzincan’da yapımı..
    30. Çanakkale'de 104 yıllık siperler..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi