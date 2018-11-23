BM, Hudeyde Limanı için "denetleyici role" hazır

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen halkı için hayati öneme sahip Hudeyde Limanı'nı "potansiyel yıkımdan" korumak için "denetleyici role" hazır olduğunu bildirdi.

BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc, haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bugün Hudeyde kentine gittiğini söyledi.

Griffiths'in, Hudeyde'den önce başkent Sana'yı da ziyaret ettiğini belirten Leblanc, "Griffiths, çatışmanın tüm taraflarına, son günlerde yeniden tırmanışa geçtiğine tanıklık edilen gerilime son verilmesi gerektiğini anımsatıyor." diye konuştu.

Sözcü Leblanc, gelecek ay İsveç'te yapılması planan Yemen konulu istişareler öncesi Griffiths'in Hudeyde kenti civarında "elverişli bir ortam oluşturulmasını" amaçladığını vurguladı.

Griffiths'in, Yemen halkına ulaşan insani yardımların ana hattı olan Hudeyde Liman'ını "potansiyel yıkımdan" korumak için BM'nin "denetleyici role" hazır olduğunu söylediğini aktaran Leblanc, "O (Griffiths), tüm taraflara sunacak özgül fikirlere sahip ve çok yakında bir anlaşmaya varılacağını ümit ediyor." diye konuştu.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

- Yemen'de diyalog çabaları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.



İki yıl aradan sonra geçen eylülde Cenevre'de yapılması planlanan istişare toplantıları da Husilerden katılım sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



- Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği ülkede her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor.



