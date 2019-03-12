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Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela'da görüşmelere başladı

Birleşmiş Milletler heyeti, Venezuela'da 'özel nitelikte' toplantıyla ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 16:42
Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela'da görüşmelere başladı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından görevlendirilen heyet, Venezuela'ya ulaşarak görüşmelere başladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından görevlendirilen heyet, Venezuela'ya ulaştı. Heyet, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bir araya geldi. Özel nitelikte olan toplantıya Venezuela’da görev yapan Nüfus Fonu, AIDS araştırma ekibi, BM mülteciler dairesi, Gıda ve Tarım Örgütü, Kalkınma ve Çocuklar Koruma Fonu temsilcileri katıldı.

Dışişleri Bakanıyla görüşüldü

Ekip, daha sonra Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi. Arreaza toplantıyı sosyal medyadan, "Venezuela’da insan hakları ve sosyal koruma politikaları üzerine bir koordinasyon toplantısı yapıldı” diyerek duyurdu. Ekipten yapılan açıklamada temasların gayesi, “Ziyaretin amacı Yüksek Komiserin (Michelle Bachelet) sınırsız erişim sağlayacağından emin olması, tüm insanlara ve ziyaret etmek istediğimiz yerlere tam ulaşım ile ülkedeki insan hakları durumunun net bir vizyonunu elde etmek için yapıldı” denilerek anlatıldı. Toplantının detaylarının, delegasyonun güvenliğinin korunması amacıyla gizli tutulduğu da kaydedildi.

Ekibin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükûmetinin temsilcileri, Juan Guaido başkanlığındaki muhalif milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ile insan hakları ihlalleri mağdurları ve aileleri ile görüşmeler yapmayı planladığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:42
  1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
  2. Venezuela
  3. Birleşmiş Milletler
  4. AIDS araştırma ekibi
  5. Kalkınma ve Çocuklar Koruma Fonu
  6. Gıda ve Tarım Örgütü
  7. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza
  8. Yüksek Komiserin (Michelle Bachelet)
  9. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  10. Juan Guaido

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