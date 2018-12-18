BM Güvenlik Konseyi'nde Kosova'nın "ordu" kararı görüşüldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kosova'nın ordu kurma kararı, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve karara karşı çıkan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) karşı karşıya getirdi.

BM Güvenlik Konseyi, Kosova'nın güvenlik gücünü (FSK) orduya dönüştürme kararını görüştü.

İki ülke liderini BMGK'de karşı karşıya getiren karar nedeniyle Kosova ve Sırbistan liderleri, konseyde birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova'nın egemen bir ülke olarak kendi ordusunu kurma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Ülkesinin bu kararı almakta geç bile kaldığını belirten Taçi, ''Kosova bir hata yaptıysa, o da sadece ordu kurmak için 5 yıl beklemesi oldu.'' dedi.

Taçi, ''Her zaman kurban biz olduk ve hayatta kalmak için mücadele verdik.'' diye konuştu.

Kosova ordusunun kurulması kararı konusunda geri adım atmayacaklarını belirten Taçi, güvenlik gücünün orduya dönüştürülmesinin NATO ile yakın iş birliği içinde yapılacağını, profesyonel çok etnikli bir güç oluşturulacağını ve ordunun hiç kimseye karşı tehdit teşkil etmeyeceğini söyledi.

Kosova'nın ordu kurma kararına karşı çıkan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise söz konusu kararın endişe verici olduğunu belirtti.

Kosova'nın, BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini savunan Vucic, ''Birileri onları engellemek, sakinleştirmek zorunda.'' dedi.

Karara karşı çıkan diğer bir ülke ise Kosova'nın BM'ye üyeliğini engelleyen Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip Rusya oldu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Kosovayı sert bir dille eleştirerek ''kanun tanımazlıkla'' suçladı.

En büyük endişelerinin, "oluşturulacak ordunun Kosova'nın kuzeyinde Sırp nüfusunun yoğun olduğu yerlerde kontrol sağlamak için bölgeye gitme ihtimali'' olduğunu belirten Nebenzia, ''böyle bir senaryonun felakete neden olabileceğini, Balkanları tekrar bir kargaşa dönemine götüreceğini ve bölgeyi istikrara kavuşturacak çabaları gömeceğini'' savundu.

Avrupa Birliği üyesi 8 ülke Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Polonya ve İsveç ise konseydeki toplantı öncesi ortak bir açıklamayla Kosova'nın ordu kurma kararına ''egemenlik hakkı'' olarak destek verdi ve iki ülkeye ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.



