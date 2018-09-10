0553 313 94 23

BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez yolsuzluk oturumu yapıldı

Amerika'nın eylül ayı dönem başkanı olduğu BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenlik oturumunda ilk kez ''yolsuzluk ve çatışmalar'' konusunu görüştü.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:27
BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez yolsuzluk oturumu yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, yolsuzluğun çatışmaları tetikleyebileceğine ve çatışmalar arttıkça da yolsuzluğun arttığına dikkati çekti. 

Yolsuzluğun zengin, fakir, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde bulunduğuna işaret eden Guterres, ''Dünya Ekonomik Forumunun tahminlerine göre, yolsuzluğun maliyeti en az 2,6 trilyon doları ya da küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini buluyor. Dünya Bankasına göre ise işletmeler ve bireyler her yıl bir trilyon dolardan fazla rüşvet veriyor.'' diye konuştu.

Yolsuzluğun siyasi ve sosyal kurumların çöküşünü hızlandırdığını ifade eden Guterres, yolsuzluğun istikrarsızlık, şiddet, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı olduğunu ve terörü finansa etmek için kullanılabileceğini söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BMGK'nin ilk kez ''yolsuzluk ve çatışmalar'' konulu bir toplantı düzenlediğine dikkati çekerek, yolsuzluğun istikrarsızlığı, şiddeti ve terörü körüklediğini belirtti.

Savaş ve çatışmaların önlenmesine her yıl milyonlarca dolar para ayrıldığını ve Uluslararası Şeffaflık Örgütüne göre dünyada yolsuzluğun en fazla yapıldığı 10 ülkeden 9'unun BMGK'nin gündeminde yer alan ülkeler olduğunu dile getiren Haley, BM'yi ise yolsuzlukla mücadeleyi çoğu zaman gözardı etmekle eleştirdi.

Yolsuzluğun bölgesel ve küresel sorun olduğunu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade eden Haley, Venezuela, Nikaragua, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve İran'da hükümetleri yolsuzlukla suçladı.

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'u örnek veren ve yolsuzlukların protestolara, protestoların ise çatışmalara ve savaşlara neden olduğunu anlatan Haley, ''Yolsuzluk yapan rejimler göz ardı edilemez ve bu sorun sessizce ele alınamaz. Güvenlik Konseyi, barış ve güvenlik taahhüdünü yerine getirecekse yolsuzluğa değinilmelidir.'' ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:27
  1. yolsuzluk
  2. bmgk
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'de İsrail protestosu! Binlerce insan...
    1. Filistin'de İsrail protestosu!..
    2. BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez..
    3. Trabzonspor'un forma reklamı belli oldu
    4. İlkel İstanbul Challenger'da son 16'da
    5. Torununun şehit haberini alan babaanne..
    6. İstanbul'da yol çöktü! Trafik tamamen..
    7. Obama yeniden sahada! Trump'ı hedef aldı
    8. "Makam odasında gün" iddialarının..
    9. 'Çocukluğumdan beri hayalim..
    10. Kuzey Kore'den Rusya'ya mesaj var!
    11. Sigara yerine biriktirdiği parayla..
    12. Dışişleri'nden Somali'deki terör..
    13. ABD'den dikkat çeken Mısır kararı!
    14. Bursa'da babasının kestiği ağacın..
    15. Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
    16. İngiltere'den İdlib açıklaması
    17. Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla..
    18. Yıldırım dünya şampiyonu
    19. Bedir: Yabancı sınırı tartışması suni..
    20. Akar'dan Yunanistan açıklaması
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'