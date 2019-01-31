BM, Güneydoğu'da kadın istihdamına destek verecek

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadın istihdamının artırılması için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından finansal destek sağlanacağı bildirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinden (BKİ) yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger ile beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

BM heyeti, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'i ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde, GAP BKİ koordinesinde, BM'nin 300 bin dolar finansmanıyla sürdürülmesi planlanan ve kadın istihdamının artırılmasını hedefleyen "Kadının Güçlenmesi, Sosyal İçerme ve Sosyal Destek Hizmetleri " projesinin protokolü de imzalandı.

BM heyeti, kentteki temasları kapsamında Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi'ni de ziyaret etti.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem ve merkez müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir tarafından karşılanan BM heyetine, merkezde yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi.