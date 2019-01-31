0553 313 94 23

BM, Güneydoğu'da kadın istihdamına destek verecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, kadınların istihdamına yönelik projelere UNDP tarafından finansal destek sağlanacak

31 Ocak 2019 Perşembe 12:33
BM, Güneydoğu'da kadın istihdamına destek verecek

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadın istihdamının artırılması için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından finansal destek sağlanacağı bildirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinden (BKİ) yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger ile beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

BM heyeti, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'i ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde, GAP BKİ koordinesinde, BM'nin 300 bin dolar finansmanıyla sürdürülmesi planlanan ve kadın istihdamının artırılmasını hedefleyen "Kadının Güçlenmesi, Sosyal İçerme ve Sosyal Destek Hizmetleri " projesinin protokolü de imzalandı.

BM heyeti, kentteki temasları kapsamında Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi'ni de ziyaret etti.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem ve merkez müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir tarafından karşılanan BM heyetine, merkezde yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:33
  1. BM
  2. destek
  3. GAP Bölge Kalkınma İdaresi
  4. Güneydoğu
  5. Mirjana Spoljaric Egger
  6. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen genç kadın yakalandı
    1. Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen..
    2. Miha Zajc kimdir nereli ve kaç..
    3. Dışişlerinden Güney Kıbrıs açıklaması!..
    4. Cyber Camp, üçüncü dönem mezunlarını..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Engelliler daha az primle emekli..
    7. Karaya oturan gemi ihaleyle satıldı
    8. 23. EMITT Fuarı kapılarını açtı
    9. Boyun ve sırt ağrısına ne iyi gelir|..
    10. Mersin'de karaya oturan gemi ihaleyle..
    11. Yedek üyeydi... HDP'li isim tutuklandı!
    12. BM, Güneydoğu'da kadın istihdamına..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Venezuela'nın muhalif lideri Guaido..
    15. Dış ticarete "altın" destek
    16. ANALİZ - Makedonya'nın FETÖ yaklaşımı..
    17. Filistin Büyükelçisi açıkladı: İsrail,..
    18. Kısmi süreyle çalışan öğrenci sağlık..
    19. ASELSAN üretti! Büyük gemilerde..
    20. Turizmde 2018 ziyaretçi rekoru
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek