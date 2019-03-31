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BM görevlisinden Yemen hükümetine İsveç Anlaşması'nın uygulanması için yeni plan

İçeriğine ilişkin bilgi verilmeyen planın daha önce Husilere de sunulduğu belirtildi

31 Mart 2019 Pazar 04:38
BM görevlisinden Yemen hükümetine İsveç Anlaşması'nın uygulanması için yeni plan

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, Yemenli taraflar arasında imzalanan İsveç Anlaşması'nın uygulanması için Yemen hükümeti temsilcilerine yeni bir plan sundu.

Hükümet heyetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, RCC Başkanı Lollesgaard'ın, Hudeyde'de Yemen hükümeti temsilcileriyle görüşerek İsveç Anlaşması'nın uygulanması için yeni bir plan sunduğunu aktardı.

Lollesgaard'ın önerdiği yeni plana ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu planın daha önce Husilere de sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Bilgi veren kaynak, görüşme öncesi Danimarkalı general Lollesgaard'ın, Hudeyde'de hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgelere geçmesinin Husiler tarafından engellendiğini ve konvoyun yarım saat süre bekletildikten sonra geçişine izin verildiğini kaydetti.

Kaynak ayrıca hükümet temsilcilerinin, BM görevlisi Lollesgaard'dan, Kızıldeniz değirmenlerine ulaşılması için insani yardım koridoru açılması ve Husilerin kentte yerleştirdiği mayınların temizlenmesi gibi birtakım taleplerde bulunduğunu söyledi.

BM tarafından Hollandalı general Patrick Cammaert'ın yerine atanan Lollesgaard, Yemenli taraflar arasında imzalanan İsveç Anlaşması'nın uygulanmasının denetlenmesi için görevlendirilmişti.

- İsveç Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 04:38
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  2. Hudeyde
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