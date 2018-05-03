Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BM Genel Sekreteri'nden nükleer anlaşma uyarısı

Guterres, İran ile nükleeranlaşmanın iptal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Washington kulislerinden sızan bilgiler ise Trump’ın anlaşmadan geri çekilme kararı vereceği yönünde.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:56
BM Genel Sekreteri'nden nükleer anlaşma uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ile nükleeranlaşmanın iptal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. BBC'ye verdiği demeçte "Günün birinde daha iyi bir uzlaşma sağlanabilirse güzel olur” diyen Guterres, sözlerine "Ancak elimizde iyi bir alternatif yoksa bu anlaşmayı bozmamalıyız” şeklinde devam etti.

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan anlaşmanın önemli bir diplomatik zafer olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri, yine de İran ile yeni müzakereler yapılması için geçerli nedenler olduğunu, bölgenin çok tehlikeli bir durumda olduğunu belirtti.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilme kararı almak üzere olduğu bildiriliyor. Haber ajansı Reuters'a bu yönde bilgi veren iki hükümet yetkilisine göre anlaşmadan geri çekilmenin tam olarak nasıl olacağı henüz netleşmiş değil.

Öte yandan kulisleri yakından takip eden başka bir isim ise anlaşmaya sadık kalınmasının da halen ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı ve kararın bu yönde alınmasında Fransa ile ittifakın rol oynayabileceğini, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da böylece imaj kaybına uğramayacağını kaydetti. Geçen hafta Washington’da Trump’ı ziyaret eden Macron, ABD’nin İran ile yapılmış olan nükleer anlaşmadan geri çekilmemesini talep etmişti.

Trump’ın 12 Mayıs tarihine kadar ABD’nin İran’a uygulamayı durdurduğu yaptırımlar konusunda bir değişiklik olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu karar, fiilen Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği anlamına da gelecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, İran’ın en az 2025’e kadar nükleer programının en önemli bölümlerinde kısıtlamaya gitmesine karşılık Tahran’a yönelik uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi!
    1. İşte İsrailli keskin nişancıların yeni..
    2. BM Genel Sekreteri'nden nükleer..
    3. Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı
    4. Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
    5. TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off tarihleri..
    6. Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
    7. Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza..
    8. Paşinyan'a sürpriz teklif! Bunu..
    9. 2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de..
    10. ABD'den 'basın' ikiyüzlülüğü:..
    11. Stephen Hawking'in ölmeden önceki son..
    12. İlhan Kesici milletvekilliği için..
    13. Almanya'da DAEŞ şüphelisine gözaltı
    14. Bıçaklayıp öldürdüler, yerleri de..
    15. Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
    16. Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı!
    17. Beşiktaş'ta akılalmaz kaza! "Arabayı..
    18. Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa..
    19. Göztepe'den Demba Ba açıklaması!
    20. Cambridge Üniversitesi'nin koleksiyon..
    Kuveyt Türk
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    AK Parti'de aday olmayan vekiller belli oldu
    AK Parti'de aday olmayan vekiller belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın