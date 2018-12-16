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BM Genel Sekreteri'nden Kaşıkçı için "güvenilir soruşturma" çağrısı

16 Aralık 2018 Pazar 23:16
BM Genel Sekreteri'nden Kaşıkçı için "güvenilir soruşturma" çağrısı

DOHA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "güvenilir bir soruşturma" yapılması çağrısında bulundu.

Katar'daki 18. Doha Forumu kapsamında gazetecilere açıklama yapan Guterres, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yöneltilen soruya "Güvenilir bir soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırılması esastır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" başlığıyla düzenlenen 18. Doha Forumu, iki gün sürdü. Foruma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra farklı ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:16
  1. Antonio Guterres
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Cemal Kaşıkçı

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