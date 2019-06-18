0553 313 94 23

BM Genel Sekreteri'nden "İdlib" çağrısı

18 Haziran 2019 Salı 23:48
BM Genel Sekreteri'nden "İdlib" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Rusya’ya, durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulundu.

Guterres, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gelişmeler hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İdlib'deki çatışmaların artmasından derin endişe duyduğunu belirten Guterres, “Özellikle, (İdlib'de) artan aktörlerin katılımıyla durum tehlikeli bir hal aldı. Bunun korkunç bedelini de yine siviller ödüyor.” dedi.

Guterres, “Astana garantörlerine, özellikle 2018 Eylül mutabakatının imza koyucuları olarak Rusya ve Türkiye’ye, geciktirmeden İdlib’teki durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk ile tam uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Guterres, “Defalarca belirttiğim gibi, Suriye krizine askeri çözüm yok. En başında ve 8 yıl sonra açık bir şekilde anlaşıldı ki çözüm siyasidir.” değerlendirmesini yaptı.

Guterres, İran ile ABD arasında son zamanlarda Körfez'de tırmanan gerginlikle ilgili bir soruya ise “Endişeliyiz. (Körfez'de) gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak çok önemli. Umuyorum ki durum kontrol altına alınır. Daha önce dediğim gibi dünyanın gerçekten Körfez'de büyük bir çatışmaya ihtiyacı yok.” cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:48
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres
  2. İdlib
  3. İran ile ABD
  4. körfezde tırmanan gerginlik
  5. Türkiye ve Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz" mesajı
    1. Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen..
    2. Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik..
    3. Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle..
    4. Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e..
    5. Kastamonu’da yıldırım isabet eden 14..
    6. Egzozu abartanlara ceza yağdı
    7. SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK..
    8. Kayseri’de çadırları sular altında..
    9. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    10. Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze..
    11. "İran konusunda çok hazırlıklıyız"
    12. "ABD artık Suriye'nin geleceğine..
    13. Mali’de iki köye silahlı saldırı: 41..
    14. "Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü..
    15. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    16. TCDD duyurdu! O demiryolu hattı...
    17. TÜMBİFED ’Akademi Kültür ve Bilim..
    18. Venezuela Kolombiya sınırında çatışma:..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2019
    20. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Suriye..
    21. Kastamonu’da büyük fuhuş operasyonu:..
    22. Binali Yıldırım: "Bu millet kimin..
    23. Polisler bu notu görünce harekete..
    24. Türk Büyükelçi ve Halid Meşal..
    25. Fransız avukattan Mursi için BM ve..
    26. Dışişleri Bakanlığı UNRWA son..
    27. Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e..
    28. Eski ve yeni muhtar arasındaki..
    29. Mursi'nin oğlundan evlerde gıyabi..
    30. Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Göle..
    "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...
    "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var