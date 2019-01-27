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BM Genel Sekreteri'nden Hudeyde vaadi

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Stockholm Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde, "Husilerin, Hudeyde kenti ve limanlarından çekileceği" vaadinde bulunduğunu belirtti.

27 Ocak 2019 Pazar 12:09
BM Genel Sekreteri'nden Hudeyde vaadi

Yemani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, New York'ta bir araya geldiği Guterres'in, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinden bu yana Yemen'le özel bir bağ kurduğuna işaret ederek, Yemen halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını söylediğini aktardı.

BM Genel Sekreteri'nin Hudeyde konusunda da güvence verdiğini kaydeden Yemani, "Guterres, Yemen'de barışın sağlanması yönünde ilk adım olarak Husilerin, Hudeyde kenti ve limanlarından ayrılacağını belirtti." ifadesini kullandı.

Yemani, cuma ve cumartesi günlerinde New York'ta gerçekleştirdiği bir dizi görüşmede, BM Genel Sekreteri Gutteres, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya gelmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme ve esir takası gibi anlaşmanın diğer maddeleri konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar gölgesinde henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:09
  1. BM
  2. Guterres
  3. Hudeyde
  4. Yemen

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